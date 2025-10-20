Росавтотранс запустит пять межрегиональных маршрутов в новые регионы до 23 декабря

Ростовская область, Крым, Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР получат пять новых автобусных маршрутов. Об этом сообщили в министерстве транспорта Запорожской области и «Росавтотрансе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сергей иванов Фото: сергей иванов

Согласно информации, запустят рейсы из Мариуполя и Горловки в Ростовскую область, из Кировска в Ростов, из Севастополя и Мелитополя в Геническ.

Первые автобусы начнут курсировать до 23 декабря. «Согласно действующему законодательству, маршруты должны заработать не позднее чем через 90 дней после их включения в реестр», — уточнили в минтрансе Запорожской области.

Число рейсов увеличилось благодаря упрощению процедуры регистрации межрегиональных направлений, пояснили в Росавтотрансе. Руководителям транспортных предприятий достаточно подать заявление через Госуслуги.

Валентина Любашенко