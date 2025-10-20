Семиклассник с приятелями попался на угоне Audi А4 на трассе «Нарва»

Полиция обнаружила угнанный автомобиль бренда Audi А4 на 36-м км автодороги «Нарва». За рулем был 14-летний семиклассник, на пассажирских местах его несовершеннолетние приятели, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Об угоне иномарки полиции сообщил 38-летний житель деревни Яльгелево. Автомобиль был припаркован у дома 10 по Ропшинскому шоссе. На его розыск оперативно отправились наряды правоохранителей.

Машину обнаружили спустя пару часов на трассе «Нарва» и организовали преследование. Водитель не реагировал ни на световые, ни на звуковые сигналы и неоднократные требования об остановке. Иномарка лишь увеличила скорость и попыталась скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Тогда сотрудникам ведомства пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух и прицельный — по колесам автомобиля. Тогда автомобиль остановился. За рулем был семиклассник, а в салоне — его приятели в возрасте от 14 до 17 лет. Их доставили в отдел полиции. По факту происшествия возбуждено дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция устроила погоню со стрельбой в Ленобласти для остановки пьяного лихача.

Татьяна Титаева