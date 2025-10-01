Полиция устроила погоню со стрельбой в Ленобласти для остановки пьяного лихача

Выстрелы по колесам помогли остановить в Ленинградской области нетрезвого лихача за рулем Ford Focus. Водителем оказался 21-летний автомобилист без прав, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Экипаж Госавтоинспекции заметил, как в Волхове иномарка столкнулась с припаркованным автомобилем и скрылась. На требования полиции остановиться водитель лишь увеличил скорость движения и устроил опасные маневры.

Тогда организовали преследование. Машину удалось заблокировать на улице Вали Голубевой, однако нарушитель пошел на таран и задел патрульный автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции на 5-м километре автодороги Волхов—Кисельня—Черноушево произвели предупредительный выстрел в воздух и прицельный — по колесам автомобиля, в результате чего Ford съехал в кювет.

«За рулем автомобиля находился 21-летний житель Брянской области с явными признаками алкогольного опьянения. Как оказалось, молодой человек сел за руль, не имея водительского удостоверения»,— уточнили в полиции. В отношении молодого человека составили административные протоколы за неповиновение полиции, управление автомобилем в нетрезвом виде и езду без прав.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пьяный лихач на автомобиле каршеринга стал фигурантом уголовного дела в Петербурге.

Татьяна Титаева