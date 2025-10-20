Суд отправил в СИЗО участников перестрелки возле кафе в Березовском

Березовский городской суд (Свердловская область) отправил в СИЗО четырех участников перестрелки, которая произошла в ночь с 10 на 11 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел возле кафе «Хинкали и хачапури» в Березовском. В ходе конфликта нетрезвые мужчины вышли на улицу, начали мешать дорожному движению, ругались. Затем началась перестрелка, в результате которой пострадали несколько человек. По данному факту следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Суд постановил заключить под стражу К. Латникова и К. Боргера до 15 декабря. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. п. «ж», «и», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Аналогичное решение суд принял в отношении В. Арутюняна, который будет находиться под стражей до 17 декабря. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «и»,ч. 2 ст. 105 УК РФ. Еще один участник перестрелки Н. Фоос был взят под стражу до 16 декабря, он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Полина Бабинцева