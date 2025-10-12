Бастрыкин затребовал доклад о стрельбе приезжих возле кафе в Березовском

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад после стрельбы приезжих около одного из кафе в Березовском (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства. По данным Ural Mash, оружием воспользовались гости кафе «Хинкали и хачапури».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Каждую неделю возле заведения на ул. Строителей ор, драки и шум до утра. В этот раз пьяные посетители начали выяснять отношения: выбежали на дорогу, мешали машинам и достали стволы. Туда приехали полицейские и скорая»,— пишет Telegram-канал. Как сказано в сообщении, в ходе конфликта пострадали несколько человек.

По данному факту следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Доклад о ходе его расследования и установленных обстоятельствах генералу Бастрыкину представит и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

