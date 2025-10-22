Мода на биохакинг

Словом «биохакинг» принято называть запрос на улучшение качества и продолжительности своей жизни за счет здорового питания, тренировок, медицинских и околомедицинских препаратов. По мнению приверженцев биохакинга, это помогает стимулировать мозговую активность и медленнее стареть.

В 2025 году российские ученые из Сеченовского университета опубликовали исследование по технологиям редактирования генома CRISPR/Cas9, которые позволяют диагностировать и лечить опасные заболевания на ранних стадиях. Другое их открытие — мРНК-технологии, которые способны продлить человеческую жизнь до 120 лет. Насколько реально жить дольше с помощью достижений науки, разбирался корреспондент «Ъ-Науки».

Жить долго и счастливо

Всевозможные методы продления жизни пытались внедрять всегда. Одним из первых известных биохакеров стал китайский император Цинь Шихуанди, но древние методы бессмертия, скорее всего, и приблизили его кончину («волшебные» пилюли императора содержали ртуть).

В XIX веке 72-летний профессор Коллеж де Франс Броун-Секар ввел себе экстракты половых желез морской свинки и собаки. На заседании Научного биологического общества Парижа в 1889 году он описал эффекты: просветление ума, подъем физических сил и потенции. Его коллега Сергей Воронов начал активно применять методику пересадки тестикул от животных к людям для омоложения.

«Деятельность Воронова вышла за пределы чисто медицинского сообщества и стала достоянием мировой массовой культуры. Именно он стал прообразом профессора Преображенского в романе Михаила Булгакова "Собачье сердце",— рассказал “Ъ” автор книги "Безопасный биохакинг. Как прокачать весь организм без вреда для здоровья", кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета "Продолжительная и активная жизнь", заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, основатель благотворительного фонда "Герои" Кирилл Маслиев.— Но с тех пор наука значительно продвинулась в области продления жизни».

Если в 1988 году биохакерами считались генные инженеры, которые работали самостоятельно, то в 2002 году после официального подтверждения расшифровки генома человека редактирование генов стало крайне популярным. Кстати, само слово «биохакинг» пришло в околомедицинский обиход из хакерского сообщества более 20 лет назад. Так называли субкультуру в среде хакеров, которые выступали за свободный доступ к информации и соблюдение принципов этики.

Биохакеры-одиночки известны миллионными вложениями в эксперименты над собой. Так, американский бизнесмен Дейв Эспри уже инвестировал $2 млн в свое долголетие (цель — прожить до 180 лет). Но не обходится и без трагедий. Так, в возрасте 28 лет погиб основатель стартапа Ascendance Biomedical Аарон Трейвик — утонул во время сеанса сенсорной депривации.

Технологиями продления жизни занимаются научно-исследовательские институты в России и за рубежом. Основные направления современного системного (научно обоснованного) биохакинга — превентивная медицина, призванная диагностировать и предотвратить заболевания, а также разработка методик индивидуализированного подхода.

Check up по-русски

Проверка параметров состояния — рутина для каждого, кто следит за здоровьем или по должности регулярно проходит медосмотры. В среднем такие люди сдают кровь раз в полгода, чтобы проверить около 50–200 показателей.

В комплексное обследование обычно входят общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, анализ на глюкозу и гликированный гемоглобин, гормональные исследования. Результаты анализов интерпретирует врач. В дополнение по его указанию проводятся УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ, флюорография, УЗИ щитовидной железы и иные специализированные исследования с получением консультаций профильных специалистов (кардиолог, эндокринолог и др.).

Тех, кто периодически проверяет здоровье, можно назвать скорее ответственными зожниками, чем биохакерами. Последние поставили отслеживание показателей состояния на поток.

«Среди популярных современных методов "бытового" биохакинга назовем измерение биомаркеров — от характеристик микробиоты кишечника до показателей крови или гормонального уровня. Самые "отчаянные" биохакеры отслеживают до 500–700 показателей»,— рассказывает Кирилл Маслиев.

Мода на биохакинг — отражение запроса на максимизацию личной продуктивности и контроля над собственным телом, эмоциями, эффективностью мышления, полагает кандидат психологических наук, доцент Президентской академии (РАНХиГС) Кристина Иваненко. «Сегодня здоровье трактуется как инвестиция: регулярные обследования, индивидуально подобранные рационы и биологические добавки уже часть рутины. Следование ЗОЖ — способ продемонстрировать ценности, дисциплину, заботу о себе и близких на фоне сверхбыстрого темпа жизни»,— говорит она.

По словам Маслиева, биохакеров отличает педантичная системность. «Большинство из тех, кто просто делает чекапы и посещает спортзал, могут не соблюдать четкой стратегии в питании и образе жизни. Биохакеры более последовательны, так как придерживаются особой диеты с использованием специфических добавок. На деле такой подход чреват бесконтрольным приемом БАД с неопределенным составом, что бьет по ряду органов. Биохакеры — каскадеры в области здоровья»,— рассуждает эксперт.

Среди экзотических методов омоложения эксперт назвал переливание молодой крови, использование терапии с введением, например, гена фоллистатина, а также перенос (трансплантация) кишечной микробиоты, которая в обычной медицине используется для лечения заболеваний кишечника.

Кстати, переливать кровь для омоложения организма совсем необязательно. В 2019 году группа российских ученых получила патент на открытие — использование лимфоцитарной РНК вместо лимфоцитов. Достоинство метода в том, что РНК не вызывает иммунного конфликта в организме в отличие от лимфоцитов. Анна Георгиевна Бабаева — заслуженный деятель науки, академик РАЕН, профессор, доктор медицинских наук, всю свою научную жизнь посвятила изучению регенерации внутренних органов у млекопитающих.

В частности, она установила ключевую роль лимфоцитов в регуляции процессов регенерации и показала, что лимфоциты заведуют как иммунными процессами, так и процессами роста и размножения клеток организма, то есть «несут на себе морфогенетическую функцию лимфоцитов». «Сложно найти подходящие лимфоциты, когда нужно пересадить их больному злокачественными новообразованиями крови, потому что характеристик у лимфоцитов куда больше, чем групп крови. Приходится перебрать до полутысячи доноров, чтобы найти соответствие. Даже не все близкие родственники могут служить донорами друг другу»,— обрисовала проблему Анна Бабаева.

Эту задачу она пыталась решить с коллегами Ниной Геворкян и Наталией Тишевской. Ученые доказали, что РНК лимфоцитов обладает набором свойств, присущих лимфоцитам, но в то же время РНК не обладает антигенными свойствами, поэтому РНК можно беспрепятственно вводить в чужой организм. Более того, в принципе лимфоцитарную РНК можно вводить людям даже от животных. Правда, использование ксеногенной (от одного вида другому) РНК требует дополнительных исследований.

«Подобное открытие играет огромную роль в продлении жизни человечества и в излечении различных заболеваний. Это дает надежду людям получить возможность жить значительно дольше и лечить заболевания быстрее и безопаснее»,— говорит Бабаева.

Академику уже 96 лет, она продолжает делиться своими открытиями и предположениями о продлении жизни и снижении рисков при лечении организма. «Повторные переливания крови небезопасны, потому что чужая кровь несет в себе множество антигенов, они сенсибилизируют организм реципиента, и при повторной встрече он может дать иммунную реакцию — отторгнуть трансплантат. РНК-терапия ничем таким не угрожает»,— утверждает академик Бабаева.

Передовые открытия и практики

Российский ученый Кирилл Маслиев характеризует безопасный биохакинг не как «взлом» систем, а скорее как осознанный подход к управлению здоровьем. Он призывает не доверять чудо-таблеткам, а опираться на знания о физиологических процессах в организме. «При этом нельзя скатываться в разработку универсальных схем, "которые помогут всем", это невозможно. Избежать ошибок поможет разработка программ диагностики и лечения исходя из индивидуальных особенностей человека на основе результатов функциональных тестов: динамометрии, велоэргометрии с газоанализом, а также традиционных лабораторных и генетических анализов»,— утверждает эксперт.

Не менее важный элемент системы — гормоны. «Это "гонцы", которые позволяют сообщаться нашим органам и системам. Раздражительность, хроническая усталость, нарушения сна — первый признак гормонального дисбаланса»,— считает собеседник издания. О многих процессах в организме «сообщит» анализ микробиоты. Это новый перспективный подход в диагностике.

Маслиев призывает перестать демонизировать холестерин, необходимый в том числе для синтеза половых гормонов. По его мнению, даже у людей с нормальным уровнем холестерина могут быть высокие риски сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Важно оценивать соотношение холестерина с уровнем триглицеридов, показателями ApoA, ApoB, гликированного гемоглобина, индекса HOMA, оксидативного стресса, омега-3 индекса и гомоцистеина. «Превышение этого вещества в организме может указывать сразу на несколько отклонений: дефицит витаминов группы B (B6, B9, B12), нарушение функции метилирования, генетические мутации и т. д.»,— комментирует он.

Кирилл Маслиев рекомендует пересмотреть рацион в сторону увеличения клетчатки. По статистике The Lancet, 11 млн преждевременных смертей ежегодно — результат неправильного питания. Он также положительно высказывается об интервальном голодании или ограничении потребляемых калорий, которые стимулируют процесс аутофагии — уничтожения поврежденных и ненужных клеток. Важность аутофагии доказал Ёсинори Осуми, который за свое открытие был награжден Нобелевской премией.

От клетки к клетке

По мнению Кирилла Маслиева, серьезный толчок в сфере биохакинга придадут методы прицельного воздействия на эпигенетические часы старения, пока, к сожалению, не до конца разработанные, в том числе регуляция работы митохондрий, что позволит устранять поломки на клеточном уровне. Есть ряд методик, которые позволяют снижать уровень оксидативного стресса в митохондриях, удалять поврежденные митохондрии и увеличивать синтез АТФ-молекулы энергии. Это и фотодинамическая терапия, и гипокситерапия, гипербарическая оксигенация, ряд пептидов и другие методы.

«Особое внимание по отношению к физиологии вкупе с эффективной превентивной диагностикой способны "прокачать" здоровье, обеспечивая долголетие и… счастье. Правильно работающий мозг и тело создают условия для правильного функционирования психики, что является залогом внутреннего ощущения удовлетворенности жизнью»,— уверен врач.

К сожалению, с увеличением продолжительности жизни и хорошего самочувствия не уходит проблема репродуктивного здоровья: женщины не способны сохранить в себе качественные яйцеклетки после 40 лет, сетует заведующая отделением Центра инновационных репродуктивных технологий им. Е. Г. Лебедевой госпиталя MD Group на Севастопольском Юлия Фетисова.

«Доля российских женщин, которые рожают впервые в возрасте 35–50 лет, сегодня в три раза выше, чем десять лет назад. С возрастом сокращается число яйцеклеток, накапливаются генетические поломки, повышается риск невынашивания беременности, велика вероятность проблем с зачатием»,— говорит она.

По мнению эксперта, будущее за заморозкой яйцеклеток уже в молодом возрасте, когда высок уровень антимюллерова гормона (АМГ). «На текущий момент это единственный шанс сохранить репродуктивные способности, так как способов повысить уровень АМГ в организме пока не существует»,— добавила Фетисова.

Тренд на осознанность

Большая часть научного сообщества сходится на том, что только 20% будущей жизни человека обуславливают генетические особенности, а 80% зависит от образа жизни, окружающей среды и сформированных в течение жизни привычек. По прогнозу Кристины Иваненко, интерес к биохакингу также будет только усиливаться, а осознанность в выборе «улучшателей себя» — расти.

Оксана Никитина