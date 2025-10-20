Бывший проректор ЮРГПУ занял пост замглавы Аксайского района по экономике

Пост заместителя главы администрации Аксайского района по экономике, инвестициям, промышленности и потребительскому рынку занял Леонтий Сляднев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Аксайского района Фото: пресс-служба администрации Аксайского района

Ранее господин Сляднев трудился на руководящих должностях в администрации города Новочеркасска, министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, возглавлял административную инспекцию области, а также более шести лет работал в должности проректора ЮРГПУ им. Платова.

Кроме того, Леонтий Сляднев около 20 лет служил в Вооруженных силах РФ, ВВ МВД РФ, отмечен государственными наградами: орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги».

Константин Соловьев