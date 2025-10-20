МИД России приветствовал соглашение Афганистана и Пакистана о прекращении огня

Россия приветствует соглашение о прекращении огня между Афганистаном и Пакистаном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Приветствуем достигнутое между Кабулом и Исламабадом при посредничестве властей Катара и Турции соглашение о взаимном прекращении огня и перестрелок в районе афгано-пакистанской границы»,— говорится в комментарии Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали стороны к расширению партнерского взаимодействия, в том числе по вопросам контртеррористической деятельности.

Ситуация на границе между двумя странами обострилась 11 октября, когда на границе Афганистана и Пакистана начались бои. В результате столкновений с обеих сторон погибли десятки военнослужащих. 15 октября страны договорились о 48-часовом перемирии. Ответственность за авиаудары Кабул возложил на соседнее государство. В Исламабаде не признали ответственности за инцидент и, в свою очередь, обвинили Кабул в поддержке пакистанских талибов, воюющих с правительственными силами. 18 октября Афганистан и Пакистан договорились о прекращении огня по итогам переговоров в Дохе при посредничестве Катара и Турции. Теперь странам предстоят консультации, итогом которых должна стать выработка механизмов «поддержания прочного мира».

Анастасия Домбицкая