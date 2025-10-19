Катар помирил соседей

Афганистан и Пакистан 18 октября договорились о прекращении огня по итогам переговоров в Дохе при посредничестве Катара и Турции. Последующие дни будут посвящены консультациям, итогом которых должна стать выработка механизмов «поддержания прочного мира». Ситуация на границе между двумя странами обострилась неделю назад после авиаударов по территории Афганистана, ответственность за которые Кабул переложил на соседнее государство. В Исламабаде не признали ответственности за инцидент и, в свою очередь, обвинили Кабул в поддержке пакистанских талибов, воюющих с правительственными силами. С тех пор между странами происходили регулярные боестолкновения, унесшие десятки жизней с обеих сторон.

Фото: Qatar Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters Министр обороны Афганистана Якуб Муджахид и министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф подписывают соглашение о прекращении огня

Переговоры между Афганистаном и Пакистаном 18 октября в Дохе завершились подписанием соглашения об «немедленном прекращении огня». Документ, опубликованный на сайте МИД Катара, подписали министры обороны двух стран — Якуб Муджахид и Хаваджа Асиф, а также представители Катара и Турции, выступившие посредниками. В воскресенье представитель МИД Катара сообщил, что стороны договорились о создании механизмов «для укрепления прочного мира и стабильности» и в ближайшие дни проведут серию встреч, направленных на поддержание режима прекращения огня и разработку заявленных мер.

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар приветствовал соглашение, назвав его «шагом в правильном направлении».

«Мы с нетерпением ждем создания конкретного и поддающегося проверке механизма мониторинга на следующей встрече, которую проведет Турция,— сказал он,— для противодействия угрозе терроризма, исходящей с афганской территории». Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забихулла Муджахид, в свою очередь, заявил, что афганские талибы не будут «поддерживать группировки, осуществляющие нападения на правительство Пакистана». По его словам, обе стороны будут «воздерживаться от атак на силы безопасности друг друга, гражданских лиц или критически важную инфраструктуру».

Соглашение подвело черту под самым масштабным обострением между соседними странами с момента прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году. Исламабад неоднократно обвинял новое правительство в Кабуле в поддержке группировок пакистанских талибов «Фитна-аль-Хаваридж» и «Фитна-аль-Хиндустан». В Афганистане эти обвинения отвергали, однако статистика действительно показывает возросшую активность боевиков. Только за последний год ими было совершено около 600 нападений на различные объекты в Пакистане.

Осенью 2025 года ситуация обострилась и привела к десяткам жертв среди пакистанских пограничников. 9 октября был нанесен авиаудар по рынку в уезде Бармаль афганской провинции Пактика, а дрон-камикадзе подорвал бронированный автомобиль с лидером пакистанских талибов Нуром Вали Мехсудом и его ближайшими соратниками. Кабул возложил ответственность на Исламабад, но тот не признал участия в атаке. При этом пакистанские СМИ подробно описывали операцию. В ответ 11 октября афганские талибы атаковали силы безопасности Пакистана вдоль 2600-километровой границы, но отступили после призывов Катара к сдержанности.

В ходе боев погибли десятки человек с обеих сторон, однако названные цифры сильно разнятся.

Афганистан отчитался о 58 убитых пакистанцах и 20 погибших талибах, тогда как Пакистан заявил о гибели 23 своих военных и ликвидации более чем 200 боевиков.

Несмотря на объявление перемирия, перестрелки на границе продолжились, а число жертв ежедневно росло.

15 октября стороны заявили о 48-часовом прекращении огня, но фактически оно так и не вступило в силу. На следующий день Пакистан нанес авиаудары по провинции Пактика, после чего в Кабуле обвинили соседнюю страну в нападении на мирных жителей. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар отверг подобную трактовку событий, пояснив, что целью атаки были «подтвержденные» лагеря пакистанских талибов вдоль границы. По данным AFP, удары действительно носили точечный характер и было уничтожено три военных объекта. Однако в результате операции погибли не менее десяти мирных жителей.

Миссия ООН по содействию Афганистану сообщила, что с начала обострения между двумя странами погибли несколько десятков мирных афганцев, а более сотни получили ранения. Теперь от того, насколько устойчивым окажется достигнутое перемирие, зависит, смогут ли Афганистан и Пакистан разорвать замкнутый круг взаимных ударов и обвинений.

Вероника Вишнякова