Депо в троллейбусном парке на Сызранской улице реконструирует московская компания

Столичное акционерное общество «Электроцентромонтаж» победило в конкурсе СПб ГУП «Горэлектротранс» на реконструкцию депо в троллейбусном парке № 1 на Сызранской улице. Об этом свидетельствуют данные госзакупок.

Итоговая стоимость работ составит 2,6 млрд рублей — на 4 млн меньше, чем предлагалось изначально. Подрядчику предстоит демонтировать и реконструировать часть исторического здания, за исключением фундамента, заняться перекладкой наружных инженерных систем.

До 30 сентября 2027 года депо, расположенное на земельном участке площадью 41,4 тыс. кв. м., должны переделать под нужды современного электротранспорта, в том числе с увеличенным автономным ходом.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на террритории депо также планируют построить убежище на 200 человек для защиты от ударной волны и обломков разрушающихся зданий.

Андрей Маркелов