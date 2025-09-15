Стоимость перестройки троллейбусного депо на Сызранской выросла до 2,6 млрд рублей

На реконструкцию здания депо в ОСП «Троллейбусный парк № 1» по адресу Сызранская улица, 15, литера Ж потратят чуть более 2,6 млрд рублей. Конкурс по поиску подрядчика 15 сентября опубликовали на сайте госзакупок.

Площадь земельного участка депо составляет 41,4 тыс. кв м. ГУП «Горэлектротранс» в лице заказчика ожидает, что исполнитель также разместит на территории депо убежище на 200 человек для защиты от ударной волны и обломков разрушающихся зданий. Оно будет встроено в здание троллейбусного депо.

Реконструкцию должны провести до 30 сентября 2027 года. Заявки на участие в закупке принимаются до 1 октября, итоги подведут спустя пять дней.

Аналогичную закупку размещали в октябре прошлого года. Тогда на перестройку депо выделяли 2,5 млрд рублей.

Татьяна Титаева