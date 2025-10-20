В Ростовской области вырос спрос на городские внедорожники
В Ростовской области проанализировали динамику спроса и цен на SUV-автомобили (высокой проходимости). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Так, в третьем квартале 2025 года средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом составила более 1,5 млн руб. Больше всего по сравнению с первым кварталом подешевели Mitsubishi Pajero (-15,8%), Audi Q7 (-13,2%), Mercedes-Benz GL-класса (-12,5%), Kia Sportage (-11,4%) и Subaru Forester (-11%).
Самыми востребованными на вторичном рынке авто в июле-сентябре оказались Porsche, Mercedes-Benz, Suzuki, Toyota и Skoda, а в числе самых популярных моделей оказались Mazda CX-7, Audi Q7, Toyota Land Cruiser, Suzuki Grand Vitara и Kia Seltos.
Спрос на внедорожники с пробегом с начала года вырос на 3,6%. Лидерами по росту стали авто брендов SsangYong (+29,4%), Geely (+24,7%), Suzuki (+23,2%), Renault (+18,4%), а также Audi (+16,5%). Среди конкретных моделей максимальный прирост зафиксирован за BMW X3 (+54,1%), Kia Seltos (+43,8%), Mitsubishi ASX (+37%), Subaru Forester (+34,1%) и Suzuki Grand Vitara (+27%).