В Ленобласти туристы нашли останки человека в лесном массиве

В лесу в двух километрах от поселка Грибное Выборгского района Ленинградской области туристы нашли скелетированные останки человека. По предварительным данным, кости пролежали там со времен Великой Отечественной войны, сообщили 20 октября в региональном управлении СКР.

Ведомство проводит доследственную проверку по факту находки. «По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибшего и причины смерти»,— говорится в пресс-релизе СКР.

Ранее Ъ-СПб сообщал, что останки нескольких человек нашли в Петербурге при проведении земляных работ.

Артемий Чулков