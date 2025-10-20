«Современное искусство — это не новое увлечение Для Tiffany & Co»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, кто принял участие в формате Artist-to-Artist.

В Лондоне завершилась ярмарка искусства Frieze — одно из ключевых событий осеннего арт-сезона, после которого многие участники и коллекционеры отправились в Париж на открывающийся 21 октября Paris+ par Art Basel. Не обошлось в Лондоне и без ювелиров, в том числе партнеров выставки. Партнером секции Artist-to-Artist в этом году стал Tiffany & Co. И это первый случай, когда у существующей три года инициативы появился бренд-спонсор, выдавший гранты галереям, представляющим молодых художников.

Формат Artist-to-Artist простой и понятный: известных художников пригласили выбрать по одному молодому автору, последние удостоились персональной выставки в рамках Frieze. Среди мэтров, выбиравших подающих надежды, Камиль Энро, французская художница, лауреат «Серебряного льва» Венецианской биеннале; американская портретистка Эми Шеральд; Бхарти Кер, ключевая фигура индийского современного искусства; и Крис Офили, британец нигерийского происхождения, первый обладатель премии Тёрнера среди живописцев. А среди подающих надежды — Илана Харрис-Бабу, работающая с темой потребления и поп-культуры; Рене Тревиньо, исследующий идентичность и религиозные символы в Латинской Америке, и Нил Тейт, создающий живопись на грани фигуративного и абстрактного.

Для Tiffany & Co современное искусство — это тоже не новое увлечение. Бренд уже сотрудничал с Рашидом Джонсоном, Виком Мунисом, Микеланджело Пистолетто и Дэмиеном Херстом, создавая работы и витрины для своих флагманских магазинов.

