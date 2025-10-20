Ростовские перевозчики ожидают подорожания поездок из-за нового закона о такси

С марта 2026 года в России планируют ввести требование об использовании автомобилей с долей российского производства в качестве такси. Эксперты предупреждают, что нововведение может привести к росту цен на поездки и снижению их доступности. Помимо подорожания, аналитики допускают, что часть водителей может перейти в теневой бизнес. Свое мнение по этому вопросу сообщила «Ъ-Ростов» директор такси «Импульс» Галина Балаценко.

«В Ростовской области сейчас работают около 60 предприятий, занимающихся пассажирскими таксомоторными перевозками. В большинстве из них часть автопарков составляют отечественные автомобили», — рассказала госпожа Балаценко.

По ее словам, под требования закона попадают машины российских брендов, а нормы распространяются на автомобили, включенные в региональные реестры легкового такси после вступления документа в силу. Список будет обновляться по мере появления на авторынке новых машин, выпущенных в рамках специальных инвестиционных контрактов.

«Наш автопарк уже на 40% состоит их автомобилей отечественного автопрома, это преимущественно, «Весты», приобретенные в лизинг. Ежедневно на вызовы выходит до двух десятков таких машин, причем на всех тарифах — от эконома до бизнес-класса присутствуют отечественные транспортные средства,— поясняет руководитель службы такси.

По мнению Балаценко, ограничения для водителей — справедливой и оправданная мера. Работать таксистом запрещено при наличии более трех неоплаченных административных штрафов за нарушения правил дорожного движения, людям, повторно лишенным прав или судимостью. Это обезопасит и пассажиров, и придаст уверенности владельцам сервисной службы.

«Что касается повышения цен на проезд в такси, они зависят не только от обновления автопарков и общего процесса локализации. Есть много других причин и внешних обстоятельств»,— резюмировала эксперт.

