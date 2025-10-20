«ДОМ.РФ» планирует привлечь через IPO до 30 млрд рублей

Президент Владимир Путин встретился с главой «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. Тот подтвердил планы госкорпорации провести первичное размещение акций (IPO). «ДОМ.РФ» планирует привлечь 15–30 млрд руб.

Виталий Мутко рассказал, что за последние 18 лет это первая компания финансового рынка после Сбербанка, которая выходит на IPO. По его словам, «ДОМ.РФ» входит в десятку крупнейших компаний. «Думаем... привлечь с рынка от 15 до 30 млрд, около 10% акций вывести на рынок»,— уточнил он (цитата по сайту Кремля).

Господин Мутко добавил, что подготовка к IPO находится на завершающей стадии. Привлеченные средства госкомпания направит на проектное финансирование. В частности, средства вложат в 1 млн кв. м жилья. «Около 15 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия. Мы инвестируем деньги в развитие инфраструктуры субъектов Российской Федерации. Это тоже около 50 миллиардов, думаем, что профинансируем»,— перечислил глава «ДОМ.РФ».

Минфин в этом году планирует IPO двух компаний из списка на приватизацию. Одна из них — «Дом.РФ». Его IPO запланировано на ноябрь, и министерство говорило о высоком спросе со стороны потенциальных инвесторов.

