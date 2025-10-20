В гимназии Екатеринбурга отменили занятия из-за разлива неизвестной жидкости

В Екатеринбурге в гимназии №108 (ул. Академическая,16) отменили занятия из-за инцидента с разливом неизвестной жидкости, сообщили «Ъ-Урал» в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, один из учеников восьмого класса разлил жидкость, которая очень сильно пахла. В связи с этим было решено прекратить образовательный процесс. «Некоторым детям стало плохо, была вызвана скорая помощь и полиция»,— говорится в сообщении.

Учеников начальных классов передали родителям, а те, кто посещает группу продленного дня, были размещены во втором корпусе гимназии. Обстоятельства инцидента выясняются. В мэрии сообщили, что завтра учебный процесс возобновится в обычном режиме.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в школе Екатеринбурга распылили содержимое перцового баллончика, из-за чего пострадали 14 учеников четвертого класса.

Полина Бабинцева