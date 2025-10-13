Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге 11 школьников доставили в больницу из-за распыления перцовки

В школе №76 в Екатеринбурге распылили содержимое перцового баллончика, из-за чего пострадали 14 учеников четвертого класса, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Организована проверка.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным, перцовку распылил четвероклассник на перемене, из-за этого 14 детей почувствовали себя плохо, а 11 из них доставили в больницу — их состояние оценивается как удовлетворительное, детей уже отпустили по домам. Трое отказались от госпитализации.

В администрации города «Ъ-Урал» сообщили, что пока произошедшее не комментируют.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все