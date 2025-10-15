Жителю Туапсе предъявили обвинения в экстремизме и терроризме

СКР по Краснодарскому краю предъявил обвинения 20-летнему жителю Туапсе в совершении преступлений экстремистской и террористической направленности. Злоумышленнику инкриминируют неоднократную пропаганду нацистской атрибутики, участие в деятельности террористической организации, а также склонение и вербовку лиц для совершения преступлений террористического характера, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

По версии следствия, с июня 2023 по май 2024 года обвиняемый на своей странице в соцсети, доступной неограниченному кругу пользователей, систематически размещал изображения и видео с атрибутикой и символикой экстремистских организаций, запрещенных в России. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия.

В январе 2025 года молодой человек в личных беседах со знакомыми пропагандировал деятельность запрещенной террористической организации. Он склонял их к переезду на территорию Украины и участию в деятельности террористической структуры, пытаясь вербовать новых участников. Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Задержанный дал признательные показания в ходе допроса. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия по делу продолжаются.

СКР напоминает, что за преступления террористического характера предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ведомство предупреждает, что спецслужбы иностранных государств активно вербуют граждан, особенно молодежь, через социальные сети и мессенджеры, склоняя их к совершению преступлений за денежное вознаграждение.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Краснодарского края направила в Южный окружной военный суд дело 48-летнего жителя Туапсе, которого обвиняют в подготовке к вступлению в запрещенную террористическую организацию «Легион Свобода России» и переходу на сторону украинских сил. Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по двум статьям: приготовление к участию в деятельности террористической организации и приготовление к госизмене.

Мария Удовик