Петербургский депутат предложил разрешить выплачивать субсидии должникам по ЖКХ

Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит поправки в Жилищный кодекс РФ, которые разрешают выплачивать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг при наличии задолженностей по предыдущим счетам. Также предлагается запретить начислять малоимущим гражданам неустойку по таким долгам, сообщил 20 октября в своем Telegram-канале автор законопроекта, депутат петербургского парламента от «Единой России» Андрей Рябоконь.

В Жилищном кодексе предусмотрены субсидии на оплату ЖКХ для граждан с низкими доходами. Для получения этих выплат, согласно нынешней редакции кодекса, нужно не иметь долгов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

«В результате мера социальной поддержки бедных семей ставится в зависимость от наличия у таких семей долгов, тогда как наличие существенных (по сравнению с доходами) долгов является одним из показателей бедности семей»,— пишет господин Рябоконь.

За 2024 год в Петербурге субсидии получили 918 тыс. человек на сумму 10,9 млрд рублей, за 9 месяцев 2025 года — 877 тыс. человек на сумму 8,6 млрд рублей. При этом на 1 августа текущего года объем просроченных долгов по оплате ЖКХ и жилых помещений в городе составил 16,1 млрд рублей, следует из данных городского жилищного комитета.

Артемий Чулков