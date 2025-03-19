Скидки на оплату ЖКХ попросили включить в «Серебряный возраст» 85% петербуржцев

Специальные предложения при оплате коммунальных услуг картой «Серебряный возраст» предлагают включить 85% жителей Санкт-Петербурга. Вице-губернатор города Валерий Москаленко поделился ризалитами опроса местных жителей.

Участие в нем приняли почти 10 тыс. держателей Единой карты петербуржца. У респондентов спрашивали, какие возможности нужно включить в карту «Серебряный возраст». Большую часть опрошенных (85%) волнуют именно скидки на оплату услуг ЖКХ.

Среди акций спортивно-оздоровительного характера лидируют посещение бассейнов (33%), услуги тренажерных залов (18%) и танцевальные направления (15%). В сфере культуры и искусства петербуржцы хотели бы расширить программу посещением театров (30%), экскурсий (22%), концертов (18%) и выставок (17%).

Жители Северной столицы ожидают, что в «Серебряный возраст» включат услуги, направленные на профилактику, диагностику и лечение заболеваний (65%), а также реабилитацию (24%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что карту «Серебряный возраст» предложили распространить на другие регионы.

Татьяна Титаева