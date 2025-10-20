Кассация отменила решение о взыскании 49,4 млн с компании в ЯНАО за загрязнение

Арбитражный суд в кассационной инстанции отменил решение о взыскании 49,4 млн руб. с компании «Клиши» за загрязнение почвы. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В 2023 году произошло ДТП с машиной ООО «Клиши» на дороге Новый Уренгой — Ямбург. В цистерне находилась нефть, которую везли на Ен-Яхинское месторождение. Из-за аварии она повредилась, и нефть разлилась на почву.

Администрация Пуровского района (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) обратилась в суд с требованием взыскать с компании 49,4 млн руб. в счет возмещения ущерба, а также обязать ее провести рекультивацию земель. Арбитражный суд Москвы, а затем и апелляционная инстанция иск администрации удовлетворил. Компания просила провести экспертизу, которая бы установила площадь загрязнения, однако в этом суд отказал.

В материалах суда указано, что владелец источника повышенной опасности — грузовика с нефтью — несет ответственность за причиненный вред, даже если его вины в ДТП нет. При этом говорится, что компания сама обязалась провести рекультивацию земель, а загрязненная территория относится к землям сельскохозяйственного назначения и местам обитания коренных малочисленных народов Крайнего Севера.

Суд кассационной инстанции в своем решении указывает, что сведения о площади загрязнения противоречивы, не исследовано, будет ли достаточной рекультивация земель для их восстановления. Само общество в кассации указывало, что по отношению к нему применили «двойную меру», то есть потребовали возместить ущерб и путем рекультивации, и в денежном эквиваленте.

Решение судов отменили. Дело будет рассмотрено заново в первой инстанции.

Анна Капустина