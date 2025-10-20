ГАП «Ресурс» выкупила остановленную из-за птичьего гриппа фабрику на Дону

Группа агропредприятий «Ресурс» приобрела «Гуляй-Борисовскую птицефабрику» в Зерноградском районе Ростовской области у агрохолдинга «Урал-Дон». Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации пресс-службы, предприятие специализируется на выпуске куриных яиц и сухого яичного меланжа, который применяется в кулинарии и пищевой промышленности. Это первый подобный актив в портфеле группы — прежде ГАП «Ресурс» не занималась производством яиц.

Фабрика прекратила работу после вспышки птичьего гриппа в декабре 2021 года. В таких ситуациях забивают всю птицу и уничтожают продукцию. По данным источника, знакомого со сделкой, владелец решил не возобновлять деятельность и выставил объект на продажу.

Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», лучших финансовых результатов ЗАО «Гуляй-Борисовская птицефабрика» достигло в 2018 году: выручка составила 504,2 млн руб., чистая прибыль — 6 млн руб.

ГАП «Ресурс» входит в число крупнейших производителей мяса птицы. Компания также занимается выпуском баранины, свинины, молочным животноводством, производит колбасные изделия и растительные масла. В Ростовской области группа развивает переработку баранины и мяса птицы, управляет маслозаводом, распределительным центром и элеваторами.

Валентина Любашенко