На Дону производство скота и птицы увеличилось на 13%

В январе-сентябре 2025 года сельхозпроизводители Ростовской области увеличили производство скота и птицы на убой на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Соответствующая информация опубликована в отчете Росстата.

За первые три квартала 2025 года промышленный сектор региона произвел на убой 175,7 тыс. т скота в живом весе. Для сравнения, годом ранее этот показатель составил 155,6 тыс. т.

В секторе крупного рогатого скота (КРС) агрофирмы сохранили прошлогодний уровень производства, который составил 5,8 тыс. т. В то же время свиноводческие предприятия уменьшили выпуск продукции на 7%, до 31 тыс. т. Производство птицы в этот период увеличилось на 10%, достигнув 132,7 тыс. т.

При этом в регионе на 5% снизилось производство молока — 105 тыс. т.

В первом квартале 2025 года в промышленном секторе Дона отмечен рост объемов реализации продукции животноводства. Сельхозорганизации увеличили отгрузки скота и птицы на 7%, достигнув показателя в 177,2 тыс. т. Наибольший прирост был зафиксирован у предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота, где объемы выросли на 12,7%. На 10% увеличились поставки птицы.

В целом, по итогам января-сентября 2025 года, в южных регионах России общий объем производства скота и птицы на убой составил 592,2 тыс. т, что на 4% больше, чем тот же период прошлого года.

Наталья Белоштейн