Часть сотрудников «ВСМПО-Ависма» переведут на четырехдневную неделю с декабря

С 1 декабря корпорация «ВСМПО-Ависма» планирует перевести на четырехдневную рабочую неделю сотрудников, в основном выполняющих административную работу, сообщили в компании «Интерфаксу». Этот персонал не задействован в ключевых производственных процессах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В компании рассказали, что это временная мера для сохранения высококвалифицированных кадров и подготовки к восстановлению рынка. Сотрудникам, которых переведут на сокращенную рабочую неделю, предприятие предложит дополнительные возможности для профессионального обучения. Также в компании подчеркнули, что все обязательства перед клиентами и партнерами будут выполняться.

Сейчас предприятие работает в обычном режиме.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» — один из крупнейших в мире производителей титана и титановых сплавов. Основной акционер компании — Михаил Шелков (владеет 65,27% акций), 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации «Ростех». На производстве трудятся порядка 20 тыс. человек. Корпорация является стратегическим поставщиком для многих компаний и поставляет продукцию в более чем 50 стран для авиакосмической индустрии, энергетики, нефтегазовой промышленности, судостроения, медицины и строительной отрасли.

Напомним, на Уралвагонзаводе (УВЗ) также планируют перевести часть работников на четырехдневную рабочую неделю. Это связано с падением спроса на производство гражданской продукции.

Ирина Пичурина