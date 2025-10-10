Часть сотрудников Уралвагонзавода переведут на четырехдневную рабочую неделю

На Уралвагонзаводе (УВЗ) планируют перевести часть работников на четырехдневную рабочую неделю, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе предприятия. «Переход касается ограниченного количества специалистов, задействованных в гражданском сегменте. Это вызвано падением спроса на производство гражданской продукции»,— говорится в комментарии.

Фото: Марина Молдавская

В пресс-службе пояснили, что сотрудникам с вагонного производства предложено переводиться на «другие направления, обеспеченные заказами». Для них организовано переобучение новым рабочим профессиям.

«Переход на четырехдневную рабочую неделю абсолютно не касается исполнения Уралвагонзаводом государственного оборонного заказа, где для желающих работать всегда открыты двери»,— подчеркнули на предприятии.

Уралвагонзавод — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. В составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех». Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Разрабатывает и выпускает танки, вагоны, бронемашины, металлорежущие инструменты и нестандартизированное оборудование.

Уралвагонзавод периодически рассматривает вопрос о переводе работников производства вагонов на сокращенную рабочую неделю из-за низкого спроса на подвижной состав.

Николай Яблонский