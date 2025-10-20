Медианная зарплата курьера в Петербурге выросла на 28,9 тыс. рублей за III квартал
Курьеры возглавили рейтинг по приросту зарплат в Санкт-Петербурге за III квартал 2025 года. По информации hh.ru, за три месяца их медианная зарплата выросла на 28,9 тыс. рублей, до 146,2 тыс. рублей.
Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ
Далее по динамике прироста доходов следуют разнорабочие (+14 тыс., до 88,8 тыс. рублей), водители (+13,8 тыс., до 115,9 тыс. рублей), менеджеры по продажам и работе с клиентами (+13,2 тыс., до 115,9 тыс. рублей), а также упаковщики и комплектовщики (+12,2 тыс., до 90,3 тыс. рублей).
По количеству вакансий в III квартале лидировали менеджеры по продажам и работе с клиентами, для которых разместили 14,2 тыс. предложений, продавцы-консультанты и кассиры (12,4 тыс.), упаковщики и комплектовщики (5,8 тыс.) и администраторы (5,7 тыс. вакансий).
Ранее Ъ-СПб писал, что медианная зарплата в Петербурге в сентябре выросла на 10% год к году и достигла 87,2 тыс. рублей.