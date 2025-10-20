Медианная зарплата курьера в Петербурге выросла на 28,9 тыс. рублей за III квартал

Курьеры возглавили рейтинг по приросту зарплат в Санкт-Петербурге за III квартал 2025 года. По информации hh.ru, за три месяца их медианная зарплата выросла на 28,9 тыс. рублей, до 146,2 тыс. рублей.

Далее по динамике прироста доходов следуют разнорабочие (+14 тыс., до 88,8 тыс. рублей), водители (+13,8 тыс., до 115,9 тыс. рублей), менеджеры по продажам и работе с клиентами (+13,2 тыс., до 115,9 тыс. рублей), а также упаковщики и комплектовщики (+12,2 тыс., до 90,3 тыс. рублей).

По количеству вакансий в III квартале лидировали менеджеры по продажам и работе с клиентами, для которых разместили 14,2 тыс. предложений, продавцы-консультанты и кассиры (12,4 тыс.), упаковщики и комплектовщики (5,8 тыс.) и администраторы (5,7 тыс. вакансий).

Ранее Ъ-СПб писал, что медианная зарплата в Петербурге в сентябре выросла на 10% год к году и достигла 87,2 тыс. рублей.

Артемий Чулков