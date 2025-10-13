Медианная зарплата в Петербурге в сентябре выросла на 10% год к году

Медианная предлагаемая в вакансиях заработная плата в Санкт-Петербурге в сентябре составила 87,2 тыс. рублей. Это на 10% больше, чем в сентябре прошлого года, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Высший и средний менеджмент остался в лидерах по уровню дохода — в среднем 150 тыс. рублей. Далее идет автомобильный бизнес, там работникам предлагают порядка 138,6 тыс. рублей. На третьем месте разместились сферы стратегии, инвестиций и консалтинга (131,4 тыс. рублей) и сельского хозяйства (110,6 тыс. рублей). Высокий уровень дохода также замечен на вакансиях в области строительства и недвижимости (107,1 тыс. рублей).

Относительно прошлого года наиболее заметен рост зарплат в автомобильном бизнесе (+25,4 тыс. рублей), в сфере финансов и бухгалтерии (+14,9 тыс. рублей). Также за год выросли доходы сотрудников, работающих в сегменте стратегии, инвестиций и консалтинга (+13,6 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что около 250 петербургских пенсионеров нашли работу с начала 2025 года.

Татьяна Титаева