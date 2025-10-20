Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области обнаружено почти 300 боеприпасов времен ВОВ

С начала 2025 года в Ростовской области было обнаружено 296 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Больше всего боеприпасов найдено в Ростове-на-Дону, Аксайском, Дубовском, Мясниковском и Неклиновском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ДПЧС.

Фото: пресс-служба ДПЧС Ростовской области

Фото: пресс-служба ДПЧС Ростовской области

В 2024 году было обезврежено обезвредили 392 взрывоопасных предмета.

В департаменте отметили, что в случае обнаружения боеприпасов, необходимо отметить место находки и вызвать специалистов. Трогать и передвигать взрывоопасные предметы запрещено.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все