В Ростовской области обнаружено почти 300 боеприпасов времен ВОВ

С начала 2025 года в Ростовской области было обнаружено 296 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Больше всего боеприпасов найдено в Ростове-на-Дону, Аксайском, Дубовском, Мясниковском и Неклиновском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ДПЧС.

В 2024 году было обезврежено обезвредили 392 взрывоопасных предмета.

В департаменте отметили, что в случае обнаружения боеприпасов, необходимо отметить место находки и вызвать специалистов. Трогать и передвигать взрывоопасные предметы запрещено.

