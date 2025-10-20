Рецидивиста заподозрили в пьяном дебоше в отделении почты на Новочеркасском

Вечером 19 октября в полицию поступило сообщение, что в отделении почты на Новочеркасском проспекте разбушевавшийся посетитель сорвал пин-пады в зале, препятствовал работе сотрудников и пытался обыскивать кассы, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Добычей злоумышленника стал платежный терминал, банка кофе и две бутылки лимонада. Прибывший на место наряд задержал неподалеку от отделения 60-летнего ранее неоднократно судимого петербуржца.

Задержанного, который находился в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что рецидивисты избили жителей дома в Янино битой и бросили петарду на участок.

Андрей Маркелов