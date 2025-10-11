Рецидивисты избили жителей дома в Янино битой и бросили петарду на участок

Во втором часу ночи жительница поселка Янино под Петербургом позвонила в полицию и рассказала, что двое неизвестных бросили на территорию ее частного дома на улице Генерала Антонова петарду, которая взорвалась, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Супруг и зять заявительницы вышли за ворота участка разбираться с хулиганами и сделали им замечание. В ответ злоумышленники стали угрожать электрошокером, после чего начали избивать бейсбольной битой.

Затем в конфликт вмешались родственники агрессоров: они распылили в супруга и зятя звонившей содержимое газового баллончика и скрылись в доме на Виноградной улице.

Правоохранители в тот же день по подозрению в совершении преступления задержали на Виноградной улице 23-летнего петербуржца с улицы Маршала Казакова и его 25-летнего приятеля. Оба были ранее судимы, младший — восемь раз за грабежи и кражи.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Бейсбольную биту изъяли. Сейчас задержанные находятся под стражей.

Андрей Маркелов