СКР возбудил два уголовных дела из-за стройки ЖК «Атомстройкомплекса»

Следственный комитет возбудил два уголовных дела из-за строительства жилого дома в Пионерском поселке Екатеринбурга на ул. Раевского. По данным СКР, дела возбуждены по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Напомним, «Атомстройкомплекс» начал строить дом с двухуровневым подземным паркингом. В сообщении следственного комитета говорится, что данный земельный участок якобы был не предназначен для этих целей из-за грунтовых вод.

В результате от строительной площадки к расположенному рядом жилому дому поползли глубокие трещины и начал обваливаться грунт. Работы были приостановлены. «На месте образовавшихся повреждений асфальтового покрытия застройщиком установлены временные деревянные переходы, настил одного из которых обрушился во время движения по нему женщины. Пострадавшая получила травмы, ей потребовалось оперативное вмешательство и длительное лечение»,— сообщили в СКР.

Ранее глава следсвтенного комитета Александр Бастрыкин ставил ситуацию о нарушении жилищных прав граждан на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном СКР возбуждали уголовное дело, но оно было отменено заместителем прокурора Кировского района Екатеринбурга Андреем Бондаруком. Сейчас это решение обжалуется следственными органами. В следствие этого были возбуждено два новых уголовных дела. Господин Бастрыкин затребовал у руководителя свердловского СУ СКР Богдана Францишко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.