Рынок готовых дачных построек в Ростовской области вырос на 20%

В Ростовской области продажи готовых дачных домов, бань и беседок в третьем квартале 2025 года выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Авито».

По информации аналитиков платформы, средняя стоимость возведения готового дачного домика составляет 510 тыс. руб. Самый маленький и недорогой вариант обходится в 115 тыс. руб.

«Капитальные постройки приходят на смену простым бытовкам и навесам. Владельцы участков активно инвестируют в бани — их продажи за год увеличились в 2,5 раза. Жители Донской области стали покупать беседки с такой же частотой», - поясмнили в пресс-службе «Авито».

Растет популярность вспомогательных сооружений. Продажи готовых гаражей выросли на 29%, хозяйственных блоков — на 22%. Интерес к теплицам увеличился на 9%.

Эксперты объясняют всплеск спроса стремлением россиян создать на даче полноценное пространство для отдыха и проживания, инвестируя в долговечные и комфортные решения.

Валентина Любашенко