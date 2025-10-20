Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП на Приморском шоссе

На Приморском шоссе машина сбила 14-летнего подростка. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили 20 октября в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне в 10:10. У дома 251 по Приморскому шоссе 43-летний водитель на Kia Sorento сбил переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу подростка.

Правоохранители установили, что в этом году водитель привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 23 раза. В отношении него вынесли определение о возбуждении дела за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью (ст.12.24 КоАП РФ).

Ранее Ъ-СПб писал, что иностранец за рулем Chery сбил подростка на пешеходном переходе в Сестрорецке.

Артемий Чулков