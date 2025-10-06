Иностранец за рулем Chery сбил подростка на пешеходном переходе в Сестрорецке

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств) после происшествия на улице Володарского в Сестрорецке 4 октября, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, в девятом часу вечера 25-летний уроженец одного из среднеазиатских государств за рулем Chery Arizzo сбил 15-летнего школьника в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Судя по предоставленной видеозаписи, перед вышедшим на дорогу школьником остановился автобус. Водитель китайской иномарки решил не притормаживать. Попытка объехать подростка на скорости не увенчалась успехом.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд в Петербурге избрал обвиняемому в смертельной аварии на Шпалерной улице инспектору патрульно-постовой службы меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Андрей Маркелов