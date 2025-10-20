Отстранение российских бобслеистов от международных турниров признали незаконным

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение Конгресса IBSF о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Решение было принято 19 октября. «Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года»,— написал господин Дегтярев.

12 сентября IBSF не допустил российских спортсменов к отбору на Олимпиаду 2026 года, которая пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Михаил Дегтярев заявил, что ОКР оспорит это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Господин Дегтярев отметил, что министерство спорта и ОКР совместно со спортивными федерациями продолжают «последовательную и систематическую работу» по защите прав и интересов российских атлетов. Министр выразил надежду на то, что решение апелляционного трибунала IBSF станет прецедентом для остальных международных федераций. «Нами подана апелляция на аналогичное решение Международной федерации санного спорта, а 21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта рассмотрит вопрос о допуске наших спортсменов в лыжных видах спорта»,— заявил он.

Таисия Орлова