Здание Дома Бушмариных в Уфе сдают в аренду за 1,7 млн рублей в месяц

Трехэтажное административное здание Дом купцов Бушмариных на улице Ленина в Уфе, являющееся памятником архитектуры ХIХ века, можно арендовать за 1,7 млн руб. в месяц, следует из объявления на портале Avito.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Шахов, Коммерсантъ Фото: Валерий Шахов, Коммерсантъ

Общая площадь здания составляет 661,8 кв. м, таким образом стоимость аренды кв. м составляет 2,56 тыс. руб.

Дом купцов Бушмариных, как ранее сообщал «Ъ-Уфа», было снесено в 2006 году, а 12 лет спустя восстановлено по историческим фотографиям. В 2019 году объект был арендован «Башспиртом» под флагманский магазин. Договор аренды между госкомпанией и владельцем здания Альбертом Зариповым фигурировал в уголовном деле бывшего гендиректора «Башспирта» Рауфа Нугуманова. Как полагали в СКР, господин Нугуманов арендовал объект по завышенной цене. В марте Кировский райсуд Уфы приговорил Рауфа Нугуманова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В июле ВС Башкирии сократил наказание до четырех лет и девяти месяцев лишения свободы условно.

«Башспирт», как сообщал «Ъ-Уфа», расторг договор аренды дома Бушмариных только в начале прошлого года. Этого хватило, чтобы предъявить обвинение нынешнему генеральному директору компании Раифу Абдрахимову. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, господин Абдрахимов, в 2022 году возглавив подконтрольное государству предприятие, не расторг заведомо невыгодные договоры аренды дома Бушмариных и здания Первого губернского музея на улице Пушкина (там «Башспирт» собирался открывать ресторан).

Олег Вахитов