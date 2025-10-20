На Дону с начала года Роспотребнадзор выявил нарушения маркировки у 54% товаров

В Ростовской области специалисты Роспотребнадзора за девять месяцев 2025 года проинспектировали более 6 тыс. единиц продукции. Из них почти 3,5 тыс. находились в продаже с нарушениями (54%). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Специалисты выявили несколько типов нарушений: продажа товаров без маркировки «Честный знак», внесение недостоверных сведений в государственную информационную систему мониторинга. Кроме того, более 6 тыс. кодов маркировки и вовсе не были нанесены на товары. Выяснилось также, что продукцию реализовывали лица, не зарегистрированные участниками оборота в системе мониторинга, также встречались случаи продажи товаров с истекшим сроком годности, нарушением требований технических регламентов и незаконным использованием товарных знаков.

По результатам проверок из продажи изъяли почти 3,5 тыс. духов, обуви и продукции легкой промышленности. На торговые организации составили 112 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов превысила 600 тыс. руб., часть дел направили в суды.

Управление также провело почти 3 тыс. мероприятий без взаимодействия с продавцами, то есть наблюдение за соблюдением требований к маркировке обуви, текстиля, парфюмерии, шин, антисептиков и велосипедов через государственную информационную систему мониторинга в интернете. По результатам таких проверок выдали 1,6 тыс. предостережений о недопустимости нарушений.

