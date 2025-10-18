Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая в ближайшее время должна пройти в Будапеште, повышает шансы на достижение мира. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Сегодня Венгрия — та страна Европы, где велик шанс, что американо-российские переговоры завершатся миром»,— написал господин Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Будапешт неспроста выбрали для проведения встречи, отметил премьер-министр. По его словам, такое решение подтверждает то, что Венгрия годами последовательно и настойчиво отстаивала мир. Взаимное уважение и сотрудничество вместо конфронтации и стигматизации — и есть путь к наступлению мира, подчеркнул Виктор Орбан.

16 октября после телефонного разговора с президентом РФ президент США объявил, что в Будапеште пройдут российско-американские переговоры. Точная дата саммита пока неизвестна, однако он может состояться в течение ближайших двух недель. Венгерская и российская стороны уже объявили о начале подготовки к мероприятию.