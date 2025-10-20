В 2025 году на Дону выросло число соискателей среди рабочих специальностей

В Ростовской области работодатели разместили 6 тыс. предложений для рабочих специальностей, что на 25% меньше, чем год назад. Число резюме соискателей достигло 26,1 тыс., увеличившись на 54%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам сентября на одну вакансию в сфере рабочих специальностей приходится 4,1 активного резюме при норме от 4 до 8. «Это нормальный диапазон конкуренции, при котором и компаниям в целом есть из кого выбирать, и у соискателей нет жесткой конкуренции за рабочие места»,— пояснила директор HeadHunter Юг Олеся Лавренова.

Несмотря на общее улучшение ситуации, дефицит кадров сохраняется по ряду профессий. На одну вакансию токаря или фрезеровщика претендует 0,8 соискателя, маляра и штукатура — 1,4, слесаря и сантехника — 1,9, сварщика — 2,0, автослесаря и автомеханика — 2,3, монтажника — 2,4, машиниста — 3,1, оператора производственной линии — 3,3.

«Среди наиболее востребованных навыков в 2025 году: работа в команде, ремонтные работы, техническое обслуживание, знание устройства автомобиля, приемка груза, складской учет, монтаж оборудования, пользование ПК, слесарные работы и водительское удостоверение категории В»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Валентина Любашенко