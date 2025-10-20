В Свердловской области за неделю появились на свет 697 детей

На прошлой неделе в Свердловской области родились 697 детей — среди них 394 мальчика и 303 девочки, в том числе 11 пар близнецов, сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В возрасте до 35 лет матерями стали 487 женщин, после 35 лет родили 199 свердловчанок. Двое из них родили в восьмой раз, еще одна — в седьмой.

Напомним, на территории Свердловской области в конце сентября-начале октября на свет появились 706 детей — 357 мальчиков и 349 девочек, в их числе девять пар близнецов.

Ирина Пичурина