В Свердловской области за неделю родилось 706 детей

На территории Свердловской области в течение прошедшей недели на свет появились 706 детей — 357 мальчиков и 349 девочек, в их числе девять пар близнецов.

До 35 лет родили 557 жительниц Среднего Урала, еще 349 родили в возрасте после 35 лет. Две свердловчанки родили в седьмой раз, 88 женщин родили в третий раз.

Напомним, в Свердловской области с января по сентябрь родились 25 523 ребенка — 13 115 мальчиков и 12 408 девочек. Самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил, Александр, Лев, Артем и Тимофей, для девочек — София, Анна, Ева, Виктория и Варвара.

Ирина Пичурина