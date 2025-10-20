Суд потребовал от жены экс-замминистра энергетики Светлицкого сдать украшения

Арбитражный суд Тверской области обязал Светлану Светлицкую, супругу признанного банкротом бывшего замминистра энергетики России Станислава Светлицкого, передать в конкурсную массу мужа значительный набор ценностей. Среди них — ювелирные изделия, драгоценные камни, часы, монеты и слитки драгоценных металлов. Однако вопрос о передаче украшений будет рассмотрен повторно, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Решение суда первой инстанции, вынесенное в июне, предписывало госпоже Светлицкой сдать финансовому управляющему составленную из золотых и иных драгоценных металлов коллекцию украшений общим весом 282,37 гр, а также 41 сапфир и рубин, 200 жемчужин, 717 драгоценных камней, включая 219 бриллиантов, 435 сапфиров, 63 изумруда и более 6 тыс. топазов. Кроме того, в конкурсную массу должны войти медали и монеты из белых и желтых металлов, золотые и серебряные слитки по 50 гр, а также коллекция часов известных марок — Breguet (три экземпляра), Ulysse Nardin (две модели), Blancpain, Audemars Piguet, Van Der Bauwede Magnum и Daniel Roth.

Суд установил для Светланы Светлицкой неустойку 10 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения решения начиная с даты вступления его в законную силу.

Женщина обжаловала определение суда. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд признал, что заявление финансового управляющего о взыскании имущества должно быть рассмотрено заново, поскольку суд первой инстанции не уведомил госпожу Светлицкую о разбирательстве, и она не участвовала в процессе. Повторное рассмотрение дела назначено на ноябрь.

Апелляция также запросила в Пролетарском суде Ростова-на-Дону документы уголовного дела, подтверждающие передачу Светлане Светлицкой драгоценностей и иных ценных предметов, изъятых следователями по месту жительства мужа.

В 2020 году Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону приговорил Станислава Светлицкого к 12 годам лишения свободы по делу о хищении более 7,7 млрд руб. из банка. В 2023-м Арбитражный суд Тверской области признал его банкротом и начал процедуру реализации имущества. В сентябре 2025-го Тверской суд Москвы обратил в доход государства акции АО «Ростовводоканал» с активами свыше 4,6 млрд руб. Бенефициаром компании был Светлицкий.

Подробности — в материале «Ъ» «С Дона намыли миллиарды».