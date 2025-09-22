Суд передал государству АО «Ростовводоканал»

«Ъ» стало известно, что Тверской районный суд Москвы обратил в доход государства 75% акций АО «Ростовводоканал». Они принадлежали бывшему замминистра энергетики и главе компании «Евразийский» Станиславу Светлицкому. Стоимость активов превысила 1,4 млрд руб., за их счет ответчик обогатился на 1,1 млрд руб.

Сам «Ростовводоканал» суд обратил в доход государства вместе со всеми активами организации. Речь идет о 67 производственных зданиях, 220 насосных станциях, 22 земельных участках площадью 31,7 га, двух очистных сооружениях и водозаборах, а также более 4,5 тыс. км водопроводных сетей. Их общая стоимость превышала 4,6 млрд руб.

Как установила Генпрокуратура, господин Светлицкий в 2006 году при помощи бывшего мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева установил контроль над «Ростовводоканалом». Впоследствии он использовал компанию для личного обогащения. Ответчик потратил 476 млн руб., выделенных из бюджета на модернизацию АО, на покупку элитного жилья в Москве и свой собственный бизнес в Краснодарском крае. Еще 47,2 млн руб. господин Светлицкий вывел на банковские счета в Швейцарии и Кипре.

Самого Станислава Светлицкого в 2020 году приговорили к 12 годам лишения свободы за хищение средств. Суд установил, что он с соучастниками похитил более 1 млрд руб., выделенных на строительство очистного завода в Ростове-на-Дону. 10 сентября на активы экс-замминистра наложили обеспечительные меры.

Никита Черненко