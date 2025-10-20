«Ростовпассажиртранс» обосновал повышение цены проезда с 39 до 44 рублей

Муниципальный перевозчик «Ростовпассажиртранс» попросил городские власти повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 39 руб. до 44 руб. Пакет документов был направлен в администрацию еще в конце лета. Об этом сообщил и.о. директора департамента экономики Ростова Алексей Гернес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: bus2.ru Фото: bus2.ru

«Компания предоставила обоснование объемом 12 тыс. листов для подтверждения необходимости увеличения тарифа. Все эти материалы находятся на рассмотрении. Я думаю, что в ближайшее время будет принято решение»,— отметил представитель городской администрации.

По словам господина Гернеса, власти также рассмотрят вопрос о сохранении тарифного меню с разной стоимостью проезда в зависимости от способа оплаты. Специалисты департамента экономики анализируют финансово-хозяйственную деятельность предприятия, включая расходы и планы развития. После этого будет принято окончательное решение по тарифной политике городского транспорта.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что несколько крупных транспортных компаний предложили увеличить стоимость проезда до 65 руб. Департамент транспорта пообещал рассмотреть возможное повышение тарифа в зависимости от обоснованности предложений перевозчиков.

Валентина Любашенко