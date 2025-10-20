Ростовская область поднялась на три пункта в рейтинге по научному развитию

В рейтинге регионов по научно-техническому развитию за 2024 год России Ростовская область поднялась на три пункта, заняв 12 место. Регион набрал 52,1 баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата и Роспатента.

Первое место рейтинга, как в 2023 году, заняла Москва с показателем 81,8 баллов. На втором месте оказался Татарстан (70,5 баллов), на третьем — Санкт-Петербург (70,1 баллов).

Данный рейтинг формируется на основе 19 показателей, которые объединены в четыре категории: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности».

Эти показатели отражают человеческие ресурсы и материально-техническую базу, используемые в сфере науки и технологий, а также масштабы и эффективность научно-технологической активности. Максимальное количество баллов в рейтинге составляет 100, а минимальное — один балл.

Наталья Белоштейн