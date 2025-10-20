Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Следователи проверяют информацию о нападении собак на жителей Новошахтинска

В Новошахтинске следователи проверят информацию о нападении безнадзорных собак на детей и прохожих. Проверка проводится по ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В социальных сетях жители города отмечают, что, несмотря на обращения граждан, ситуация не исправляется.

О результатах проверки донские следователи доложат главе ведомства Александру Бастрыкину, следует из поручения главы СК.

Константин Соловьев

