Следователи проверяют информацию о нападении собак на жителей Новошахтинска
В Новошахтинске следователи проверят информацию о нападении безнадзорных собак на детей и прохожих. Проверка проводится по ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В социальных сетях жители города отмечают, что, несмотря на обращения граждан, ситуация не исправляется.
О результатах проверки донские следователи доложат главе ведомства Александру Бастрыкину, следует из поручения главы СК.