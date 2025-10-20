На Дону выявили партию колбасы без документов о происхождении

В Ростовской области привлекли к ответственности производителя, выпустившего в оборот 51 кг колбасных изделий без указания сведений о документах, подтверждающих происхождение данной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Тем самым была нарушена прослеживаемость подконтрольной продукции»,— отметили в ведомстве.

По данному факту производителю объявлено предостережение. Записи журналов на продукцию аннулированы.

Наталья Белоштейн