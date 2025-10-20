Проект застройки на 344 га в Ростове получит дополнительную проработку
ГК Dogma перенесла срок подачи заявления в минстрой Ростовской области по проекту застройки в районе Кумженской рощи. Документы планируют направить до конца 2025 года вместо третьего квартала. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на руководителя проекта Дениса Обухова.
Фото: Валентина Любашенко
По словам господина Обухова, решение связано с тщательной проверкой инженерных и инфраструктурных решений. «Мы ведем работу последовательно и системно, поскольку планируем создание нового жилого района города и комплексное развитие территории. Наша цель — чтобы район был комфортным для жителей сегодня, завтра и через много лет»,— отметил руководитель проекта.
Первые подготовительные работы на площадке по-прежнему запланированы на начало второго квартала 2026 года. Объем инвестиций остается на уровне 230 млрд руб., но структура финансирования уточняется.
Девелопер продолжает работу над мастер-планом, который находится в финальной стадии внутреннего согласования. В документ включены решения по энергоэффективности зданий, созданию зеленых зон и развитию транспортной сети. После утверждения в донском минстрое компания вынесет мастер-план на общественные обсуждения.
Ранее «Ъ-Ростов» писал: проект в районе Кумженской рощи считается одним из самых масштабных в Ростове-на-Дону — речь идет о 344,8 га земли и инвестициях порядка 230 млрд руб. На участке по адресу ул. Кумженская, 1г. планируется возвести жилые кварталы, пять школ, одиннадцать детсадов и объекты общественного назначения.