Проект застройки на 344 га в Ростове получит дополнительную проработку

ГК Dogma перенесла срок подачи заявления в минстрой Ростовской области по проекту застройки в районе Кумженской рощи. Документы планируют направить до конца 2025 года вместо третьего квартала. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на руководителя проекта Дениса Обухова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

По словам господина Обухова, решение связано с тщательной проверкой инженерных и инфраструктурных решений. «Мы ведем работу последовательно и системно, поскольку планируем создание нового жилого района города и комплексное развитие территории. Наша цель — чтобы район был комфортным для жителей сегодня, завтра и через много лет»,— отметил руководитель проекта.

Первые подготовительные работы на площадке по-прежнему запланированы на начало второго квартала 2026 года. Объем инвестиций остается на уровне 230 млрд руб., но структура финансирования уточняется.

Девелопер продолжает работу над мастер-планом, который находится в финальной стадии внутреннего согласования. В документ включены решения по энергоэффективности зданий, созданию зеленых зон и развитию транспортной сети. После утверждения в донском минстрое компания вынесет мастер-план на общественные обсуждения.

Ранее «Ъ-Ростов» писал: проект в районе Кумженской рощи считается одним из самых масштабных в Ростове-на-Дону — речь идет о 344,8 га земли и инвестициях порядка 230 млрд руб. На участке по адресу ул. Кумженская, 1г. планируется возвести жилые кварталы, пять школ, одиннадцать детсадов и объекты общественного назначения.

Валентина Любашенко