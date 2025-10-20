В Казани для зимней уборки дворов не хватает 800 дворников

В Казани на зимнее содержание жилого фонда не хватает около 800 дворников. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на аппаратном совещании руководителей органов муниципального образования и подразделений исполкома.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В штате крупных управляющих компаний числится 1397 дворников, которые обслуживают 4,2 тыс. домов общей площадью 15,3 млн кв. м., однако по нормативам городским УК требуется около 2200 сотрудников.

По словам господина Гиниятуллина, в сильные снегопады численность уборщиков дополнительно сокращается на 20–25% из-за роста нагрузки. В распоряжении управляющих компаний находится 230 единиц техники, из них 144 — спецтехники и 86 — средств малой механизации. Заготовлены реагенты и смеси от гололедицы.

Ранее сообщалось, что в Казани не хватает водителей и дорожных рабочих. Для уборки тротуаров и очистки урн в Советском районе Казани наймут разнорабочих.

Анна Кайдалова